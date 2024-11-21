Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng Trệt, 526 Điện Biên Phủ, P. 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Tổ chức các sự kiện gắn kết văn hóa doanh nghiệp:

- Year End Party

- Teambuilding

- Phối hợp với các phòng ban lên ý tưởng, kế hoạch, kịch bản tổ chức về các chương trình sự kiện truyền thông văn hóa doanh nghiệp

- Vận động, tuyên truyền nhân viên tham gia đóng góp nội dung, văn hóa nội bộ công ty

- Quản lý, giám sát, đo lường hiệu quả của các hoạt động gắn kết

Nhiệm vụ 2: Chịu trách nhiệm phát triển kênh truyền thông nội bộ:

- Biên tập tin bài, nội dung, ý tưởng truyền thông cho các kênh truyền thông: Facebook, Tiktok...

- Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ

Nhiệm vụ 3: Định hướng xây dựng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp theo định hướng phát triển của công ty

- Đảm bảo truyền tải giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi của Tập đoàn đến toàn bộ nhân viên trong công ty

- Thực hiện các báo cáo & phân tích về văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên, hiệu quả công việc của đội nhóm

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam

Trình độ: ĐH trở lên các chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Tâm lý - Xã hội, QTKD ...

Kinh nghiệm chuyên môn: 02 năm kinh nghiệm làm qua các vị trí thuộc bộ phận nhân sự, đào tạo hoặc vị trí tương đương

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế hình ảnh và chỉnh sửa video (Canva/AI/Photoshop, After Effect/Capcut)

- Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng

- Có khả năng kết nối, cổ động, tạo phong trào

- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,...

- Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật

- Khám sức khỏe định kỳ

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - Thứ 6 (08h30 - 18h00)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Citigym 526 Điện Biên Phủ, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

