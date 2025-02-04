Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 254 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục, du học, tư vấn định cư.
• Trung thưc & cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
