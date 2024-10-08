Tuyển UI Designer thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tham gia thiết kế UI/UX cho hệ thống Website - App CellphoneS
Xây dựng ý tưởng, thiết kế giao diện (UX/UI) cho những sản phẩm, tính năng của công ty theo phân tích nghiệp vụ của PO - BA
Tiếp nhận các ý tưởng thiết kế và trình bày mẫu thử nghiệm (Prototyping)
Chịu trách nhiệm cho toàn bộ Layout, Template, Interface của tất cả các ứng dụng, đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ nhận diện thương hiệu của công ty
Phối hợp thiết kế, tư vấn giải pháp cho các chương trình bán hàng Online, Lading Page và tính năng trên Website và App
Phân tích và đưa ra phương án cải thiện sản phẩm, tính năng trên website/app dựa trên số liệu, khảo sát về hành vi người dùng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế website
Có kiến thức nền tảng về UX Research, hiểu cơ bản về các hình thức thu thập và phân tích insight của người dùng, đam mê và muốn phát triển về UX UI
Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa: Figma, Sketch, Photoshop, AI
Có hiểu biết về User Research, trải nghiệm người dùng, hành trình khách hàng trên Desktop, Mobile, App
Có mindset tốt về đo lường, biết sử dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá hiệu quả của dự án, tính năng
Có khả năng cải thiện UI/UX dựa trên phân tích yêu cầu nghiệp vụ
Có kiến thức về HTML, HTML5, CSS
Kinh nghiệm làm việc với dự án E-Commerce là một điểm cộng
Có kinh nghiệm Design system-wise components (interface elements, like menus, tabs,...)
Có thẩm mỹ tốt, năng động trong công việc
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 18 triệu - 25 triệu
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
