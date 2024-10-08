Tuyển UI Designer thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia thiết kế UI/UX cho hệ thống Website - App CellphoneS Xây dựng ý tưởng, thiết kế giao diện (UX/UI) cho những sản phẩm, tính năng của công ty theo phân tích nghiệp vụ của PO - BA Tiếp nhận các ý tưởng thiết kế và trình bày mẫu thử nghiệm (Prototyping) Chịu trách nhiệm cho toàn bộ Layout, Template, Interface của tất cả các ứng dụng, đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ nhận diện thương hiệu của công ty Phối hợp thiết kế, tư vấn giải pháp cho các chương trình bán hàng Online, Lading Page và tính năng trên Website và App Phân tích và đưa ra phương án cải thiện sản phẩm, tính năng trên website/app dựa trên số liệu, khảo sát về hành vi người dùng Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế website Có kiến thức nền tảng về UX Research, hiểu cơ bản về các hình thức thu thập và phân tích insight của người dùng, đam mê và muốn phát triển về UX UI Sử dụng thành thạo các công cụ đồ họa: Figma, Sketch, Photoshop, AI Có hiểu biết về User Research, trải nghiệm người dùng, hành trình khách hàng trên Desktop, Mobile, App Có mindset tốt về đo lường, biết sử dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá hiệu quả của dự án, tính năng Có khả năng cải thiện UI/UX dựa trên phân tích yêu cầu nghiệp vụ Có kiến thức về HTML, HTML5, CSS Kinh nghiệm làm việc với dự án E-Commerce là một điểm cộng Có kinh nghiệm Design system-wise components (interface elements, like menus, tabs,...) Có thẩm mỹ tốt, năng động trong công việc

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 18 triệu - 25 triệu Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.