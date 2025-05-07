Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

Lập kế hoạch và báo cáo công việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Nam từ 26 tuổi trở lên

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ như F&B, khách sạn, du lịch, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ, cây cảnh…

Ưu tiên biết lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12 triệu/tháng (không giới hạn, chi tiết khi tham gia phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng tết, quà tết, thưởng các ngày lễ khác

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ

Xét tăng lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ nghỉ mát 2-3 đợt/năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Có xe ô tô đi giao dịch khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.