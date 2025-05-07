Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: CTT7
- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Lập kế hoạch và báo cáo công việc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Nam từ 26 tuổi trở lên
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ như F&B, khách sạn, du lịch, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ, cây cảnh…
Ưu tiên biết lái xe ô tô
Nam từ 26 tuổi trở lên
Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ như F&B, khách sạn, du lịch, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ, cây cảnh…
Ưu tiên biết lái xe ô tô
Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 12 triệu/tháng (không giới hạn, chi tiết khi tham gia phỏng vấn)
Lương tháng 13, thưởng tết, quà tết, thưởng các ngày lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ
Xét tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ nghỉ mát 2-3 đợt/năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Có xe ô tô đi giao dịch khách hàng.
Lương tháng 13, thưởng tết, quà tết, thưởng các ngày lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ
Xét tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ nghỉ mát 2-3 đợt/năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Có xe ô tô đi giao dịch khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI