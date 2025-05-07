Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận Data từ phòng kinh doanh và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua các kênh (điện thoại, email, chat, mạng xã hội, trực tiếp,...).

Chăm sóc khách hàng trước - sau dịch vụ: gọi điện/nhắn tin hỏi thăm mức độ hài lòng, tiếp nhận phản hồi và đề xuất cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kinh doanh, Giám sát, Kế toán,...) để giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng về quy trình đặt lịch, thanh toán và hỗ trợ sự cố phát sinh

Hỗ trợ các chiến dịch marketing, chăm sóc khách hàng như chương trình tri ân, quà tặng, khuyến mãi.

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng định kỳ và báo cáo kết quả.

Lưu trữ thông tin khách hàng; đơn hàng đầy đủ và các phản hồi chính xác

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, hoặc liên quan)

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng đến 1 năm ở các vị trí Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, xử lý tình huống linh hoạt

Chủ động trong công việc; Tinh thần trách nhiệm; kiên nhẫn và yêu thích công việc phục vụ khách hàng

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (Word, Excel)

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 6 - 8 triệu), thưởng KPI mỗi tháng; tăng lương sau 2 tháng nếu đạt KPI

Xem xét tăng lương hàng năm.

Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành thử thách.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, tạo điều kiện phát triển bản thân.

Đãi ngộ đặc biệt: Hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt của công ty, bao gồm du lịch hàng năm 1- 2 lần.

Cơ hội phát triển nhanh chóng lên các vị trí cao hơn nếu thể hiện năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

