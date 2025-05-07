Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 373 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận Data từ phòng kinh doanh và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua các kênh (điện thoại, email, chat, mạng xã hội, trực tiếp,...).
Chăm sóc khách hàng trước - sau dịch vụ: gọi điện/nhắn tin hỏi thăm mức độ hài lòng, tiếp nhận phản hồi và đề xuất cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kinh doanh, Giám sát, Kế toán,...) để giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng về quy trình đặt lịch, thanh toán và hỗ trợ sự cố phát sinh
Hỗ trợ các chiến dịch marketing, chăm sóc khách hàng như chương trình tri ân, quà tặng, khuyến mãi.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng định kỳ và báo cáo kết quả.
Lưu trữ thông tin khách hàng; đơn hàng đầy đủ và các phản hồi chính xác

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, hoặc liên quan)
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng đến 1 năm ở các vị trí Nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, xử lý tình huống linh hoạt
Chủ động trong công việc; Tinh thần trách nhiệm; kiên nhẫn và yêu thích công việc phục vụ khách hàng
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (Word, Excel)
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 6 - 8 triệu), thưởng KPI mỗi tháng; tăng lương sau 2 tháng nếu đạt KPI
Xem xét tăng lương hàng năm.
Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành thử thách.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, tạo điều kiện phát triển bản thân.
Đãi ngộ đặc biệt: Hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt của công ty, bao gồm du lịch hàng năm 1- 2 lần.
Cơ hội phát triển nhanh chóng lên các vị trí cao hơn nếu thể hiện năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DIAMOND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 373 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job355372
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VILAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VILAB
18 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thiết Kế Web
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TESSELLATION BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUÂN AUTO
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ASAMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ASAMA VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KINH DOANH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMERALD PRIORITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMERALD PRIORITY
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6.8 - 8.3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm