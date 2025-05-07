Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/1 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định nhu cầu đào tạo từ các bộ phận.

Lập kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

Phân loại các chương trình đào tạo.

Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức hoạt động đào tạo.

Lập Nhân sách đào tạo và kiểm soát Ngân sách.

Tìm kiếm đơn vị đào tạo phù hợp, quản lý hợp đồng dịch vụ đào tạo.

Theo dõi, hỗ trợ, kiểm soát, báo cáo hiệu quả đào tạo, phát triển Nguồn Nhân lực.

Thúc đẩy Văn hóa học tập và mục tiêu phát triển Nguồn Nhân lực.

Trực tiếp đứng lớp đào tạo các khóa đào tạo hội nhập & một số kỹ năng (giao tiếp/ trình bày/…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành, Hành chính công. Quản trị Nguồn Nhân lực, Sư phạm, Tâm lý học.

Trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp – trình bày – báo cáo tốt.

Có kiến thức chuyên sâu về Nghiệp vụ Đào tạo, có khả năng đứng lớp đào tạo (ưu tiên Ứng viên có chứng chỉ “Giảng viên Nội bộ”).

Hiểu các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS.

Trình độ Tiếng Anh: Đọc – hiểu tài liệu chuyên ngành tốt, giao tiếp Khá.

Thành thạo Tin học Văn phòng và các phần mềm chuyên ngành và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công việc.

Nhanh nhẹn – trung thực – nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Cạnh tranh theo năng lực

Thời gian thử việc: 2 tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...Ngày nghỉ: Theo quy định của Nhà nước

Hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng của công ty: sinh nhật, thể thao, văn nghệ, team building...

Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS

