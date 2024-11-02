Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
UI/UX Designer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

• Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (UI) trực quan cho ứng dụng web, Mobile app và các sản phẩm số;
• Đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà, tối ưu và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng mục tiêu;
• Phối hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm, marketing và các nhóm liên quan để đảm bảo sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn và định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh design mảng mobile app, Web; Có đam mê hiểu biết về design game và 3D là một lợi thế; Có ít nhất 3+ năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa hoặc các bằng cấp khác liên quan đến nghề nghiệp thiết kế sáng tạo; Thành thạo các công cụ thiết kế: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, XD), Figma, Sketch, hoặc các công cụ UX/UI khác; Sử dụng được các phần mềm về 3D (Blender, Maya, Houdini, Unreal Engine ...) là một điểm cộng.
Có kinh design mảng mobile app, Web;
Có đam mê hiểu biết về design game và 3D là một lợi thế;
Có ít nhất 3+ năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa hoặc các bằng cấp khác liên quan đến nghề nghiệp thiết kế sáng tạo;
Thành thạo các công cụ thiết kế: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, XD), Figma, Sketch, hoặc các công cụ UX/UI khác;
Sử dụng được các phần mềm về 3D (Blender, Maya, Houdini, Unreal Engine ...) là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương 6 tháng/lần; Thưởng theo dự án; mừng sinh nhật, quốc tế phụ nữ, sinh con, lễ thành hôn; thăm hỏi ốm đau/tai nạn, thăm viếng người quá cố,... theo quy định của công ty; Trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tử tuất,.. ; các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.
Xét tăng lương 6 tháng/lần;
Thưởng theo dự án; mừng sinh nhật, quốc tế phụ nữ, sinh con, lễ thành hôn; thăm hỏi ốm đau/tai nạn, thăm viếng người quá cố,... theo quy định của công ty;
Trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tử tuất,.. ; các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI ASCEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Nguyễn Thái Bình - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

