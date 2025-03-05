Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Đ.Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm web và mobile cho lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ứng dụng AI.

Nghiên cứu và phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm.

Xây dựng wireframe, prototype, mockup và các tài liệu thiết kế liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với đội phát triển phần mềm để đảm bảo thiết kế được triển khai đúng.

Đề xuất cải tiến giao diện và tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế, tuân thủ các nguyên tắc UI/UX.

Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong vai trò UI/UX Designer.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Canva, Photoshop, Illustrator

Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế UI/UX, HCI, và tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo tốt.

Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript là một lợi thế.

Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm;

Ít nhất 12 ngày nghỉ phép/năm;

Nhân viên chính thức được nghỉ 01 ngày trong tháng sinh nhật;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động;

Được công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi ký HĐLĐ;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company

