Tuyển UI/UX Designer Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế UI cho các sản phẩm Web/Mobile App
Nghiên cứu và phát triển các tính năng cho website, bao gồm: phân tích hành vi và nhu cầu người dùng, thiết kế giao diện phù hợp (bao gồm UI và UX), làm việc với Developer để mô tả cách thức hoạt động.
Thường xuyên đo lường hành vi người dùng để có những thay đổi phù hợp cho Landing page, Website.
Vẽ Workflow ý tưởng những hệ thống mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc Chứng chỉ chuyên ngành thiết kế
Có kiến thức cơ bản về UI/UX.
2. Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm từ 4 năm phân tích, thiết kế giao diện Web/Mobile.
Kinh nghiệm trong việc phân tích trải nghiệm người dùng.
Có kinh nghiệm với các concept thiết kế phổ biến (Material Design, Cupertino...)
Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính tiêu dùng, Ngân hàng, Bảo hiểm là lợi thế
Sử dụng thành thạo các công cụ: Figma, Draw, Balsamiq mockup ...
3. Kỹ năng:
Có khả năng thấu hiểu người dùng cuối (Design Thinking,...)
Hiểu rõ cách thức phát triển và vận hành một Website/Mobile App
Chủ động nghiên cứu và cập nhật xu hướng, hiểu rõ các nguyên tắc và yếu tố của thiết kế
Kỹ năng phân tích vấn đề tốt, vẽ workflow, có khả năng trình bày, báo cáo
4. Yêu cầu khác.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
16 ngày phép năm;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

