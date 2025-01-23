Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng ý tưởng, thiết kế UI UX cho những sản phẩm ứng dụng mobile mới

Tham gia xây dựng, phát triển, cải tiến giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng mobile thị trường US,UK (các lĩnh vực Giải trí, Lối sống, Sức Khỏe)

Sáng tạo các ý tưởng thiết kế để quảng bá sản phẩm Mobile app cho người dùng trên google play và app store

Tham gia triển khai các dự án da dạng với nhiều dòng sản phẩm khác nhau cho thị trường global. Được phát triển dự án từ khâu đánh giá, phân tích thị trường, đối thủ tìm ra điểm mạnh điểm yếu

Cùng PO đưa ra các tính năng cho sản phẩm cạnh tranh với đối thủ và tạo sự khác biệt với thị trường.

Làm việc trực tiếp với team xây dựng sản phẩn (Dev, Tester và Marketing)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UI UX cho các sản phẩm thiết bị di động, ấn phẩm truyền thông

Có kiến thức về hội họa (màu sắc, bố cục, front,..)

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Figma, Photoshop, AI,...)

Có danh sách các sản phẩm đã làm thể hiện phong cách thiết kế và kiến thức về UI UX thể hiện trên sản phẩm.

Hiểu biết về luồng và trải nghiệm người dùng là một lợi thế.

Ưu tiên học trường về mỹ thuật, nghệ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8.000.000 -15.000.000 VND

Quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi...)

Lương tháng 13. Xét tăng lương dựa trên năng lực hàng quý

Thưởng theo dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới. Thưởng cho những người gắn bó lâu dài với công ty

Được tham gia xây dựng sản phẩm cho thị trường Mỹ, phát triển trải nghiệm người dùng cho ứng dụng triệu user

Được làm việc trong một công ty công nghệ năng động, phát triển. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ bản thân

Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại bệnh viện uy tín.

Du lịch hàng năm, Team building định kỳ

Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.