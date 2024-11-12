Tuyển Thiết kế đồ hoạ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc: Nghiên cứu và thiết kế trải nghiệm người dùng hiệu quả, thú vị và dễ sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số
Mục tiêu công việc:
Nghiên cứu người dùng:
Thực hiện các nghiên cứu người dùng để hiểu hành vi, nhu cầu và mục tiêu của họ.
Phân tích dữ liệu từ nghiên cứu để xác định những điểm đau và cơ hội cải tiến.
Thiết kế và Prototyping:
Thiết kế wireframes, mockups và các bản vẽ chi tiết để trình bày các ý tưởng thiết kế.
Xây dựng prototype để kiểm tra và thử nghiệm các giải pháp thiết kế.
Thử nghiệm người dùng:
Tổ chức và thực hiện các buổi thử nghiệm người dùng để thu thập phản hồi về các mẫu thiết kế.
Phân tích kết quả và đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi.
Hợp tác liên ngành:
Làm việc chặt chẽ với các nhà thiết kế UI, các nhà phát triển, và các bộ phận tiếp thị để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thiết kế.
Tham gia các cuộc họp dự án để báo cáo tiến độ và thảo luận về các thách thức thiết kế.
Tuân thủ UX và bảo trì:
Đảm bảo rằng tất cả các thiết kế tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn UX đã được thiết lập.
Cập nhật và cải tiến liên tục các thiết kế dựa trên xu hướng công nghệ và phản hồi người dùng.
Đảm bảo các KPI và mục tiêu:
Theo dõi các chỉ số và liên tục chỉnh sửa nâng cấp.
Theo dõi thông tin phản hồi từ người dùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, loại Khá trở lên với chuyên ngành: Thiết kế, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện,...
Tiếng Anh: 550+ TOEIC hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế và prototyping như Sketch, Figma, hoặc tương tự.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu người dùng và thử nghiệm người dùng là một lợi thế.
Thích thương hiệu Viettel - Cùng chung đam mê, khát vọng vì dân tộc Việt Nam là một lợi thế
Kỹ năng mong đợi
Đam mê với thiết kế tập trung vào người dùng và có khả năng sáng tạo cao.
Khả năng làm việc độc lập và trong một môi trường nhóm đa ngành.
Kinh nghiệm với phản hồi và lặp lại thiết kế dựa trên phản hồi người dùng
Việc chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ này sẽ giúp đảm bảo UX Designer có thể cung cấp các sản phẩm phù hợp và thú vị cho người dùng cuối, đồng thời nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6
Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

