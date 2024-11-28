Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự A01 - 57 An Vượng Villa - KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách quay và edit video trên TikTok của công ty, cắt ghép, biên tập video quảng cáo của doanh nghiệp, bao gồm việc thu thập và sắp xếp các tài liệu cần thiết để chỉnh sửa và sản xuất video, sử dụng hiệu ứng, nhạc nền, xử lý màu sắc, sản xuất phụ đề, đầu ra tổng hợp.

Tham gia thảo luận nội dung sáng tạo cho các video, có khả năng phân tích, nắm bắt thị trường và các hot trending, nhanh chóng đưa ra các phương án quay/dựng hiệu quả cao theo yêu cầu.

Phụ trách tổng thể chất lượng quay chụp video, kiểm soát nội dung video, xử lí chuyển cảnh, lồng ghép nhạc/voice và cách thức quay các video ngắn.

Kỹ năng xử lý các tài liệu bao gồm text, hình ảnh, video... dựa theo yêu cầu công việc.

Phối hợp với yêu cầu của các phòng ban tiến hành biên tập hậu kỳ video cùng các công việc khác được cấp trên giao phó.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm về quay/dựng và edit video, xử lý ánh sáng, bối cảnh video quảng cáo của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm các video ngắn trên các nền tảng TikTok, Youtube, livetream bán hàng, CID, sàn thương mại điện tử ..., Ưu tiên các ứng viên đã có sản phẩm sở hữu lượng views tốt trên các nền tảng.

Ưu tiên các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng biết tiếng Trung

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân, ngành hàng điện tử và đồ điện gia dụng.

Thành thạo sử dụng các phần mềm xử lý hậu kỳ như Final Cut Pro, Edius, Vegas, PS, Premiere, Da Vinci, AE, c4d,...;

Sử dụng thành thạo các máy ảnh chuyên nghiệp như Canon, Sony, Nikon... và hiểu biết chuyên sâu về ánh sáng, dựng bối cảnh...

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu + KPI + thưởng hiệu suất công việc hấp dẫn

Phụ cấp ăn trưa: 700.000đ/ tháng

Khi lên chính thức sẽ được thêm 150k phụ cấp xăng xe + phụ cấp 250k nếu bạn mang theo laptop làm việc

Thử việc 01 tháng, hưởng 90% lương cứng

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Thưởng tiền mặt, quà tặng ngày sinh nhật, các ngày lễ Tết

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty

Event, Team building mỗi tháng

Đóng bảo hiểm theo luật (sau khi được nhận chính thức)

Có cơ hội học tập & du lịch tại Tổng công ty ở Thâm Quyến (công ty đài thọ toàn bộ chi phí)

Được hưởng chính sách ưu đãi lớn khi mua sản phẩm mà công ty phân phối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam

