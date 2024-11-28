Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam
- Hà Nội: Biệt thự A01
- 57 An Vượng Villa
- KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phụ trách quay và edit video trên TikTok của công ty, cắt ghép, biên tập video quảng cáo của doanh nghiệp, bao gồm việc thu thập và sắp xếp các tài liệu cần thiết để chỉnh sửa và sản xuất video, sử dụng hiệu ứng, nhạc nền, xử lý màu sắc, sản xuất phụ đề, đầu ra tổng hợp.
Tham gia thảo luận nội dung sáng tạo cho các video, có khả năng phân tích, nắm bắt thị trường và các hot trending, nhanh chóng đưa ra các phương án quay/dựng hiệu quả cao theo yêu cầu.
Phụ trách tổng thể chất lượng quay chụp video, kiểm soát nội dung video, xử lí chuyển cảnh, lồng ghép nhạc/voice và cách thức quay các video ngắn.
Kỹ năng xử lý các tài liệu bao gồm text, hình ảnh, video... dựa theo yêu cầu công việc.
Phối hợp với yêu cầu của các phòng ban tiến hành biên tập hậu kỳ video cùng các công việc khác được cấp trên giao phó.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm về quay/dựng và edit video, xử lý ánh sáng, bối cảnh video quảng cáo của doanh nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng biết tiếng Trung
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân, ngành hàng điện tử và đồ điện gia dụng.
Thành thạo sử dụng các phần mềm xử lý hậu kỳ như Final Cut Pro, Edius, Vegas, PS, Premiere, Da Vinci, AE, c4d,...;
Sử dụng thành thạo các máy ảnh chuyên nghiệp như Canon, Sony, Nikon... và hiểu biết chuyên sâu về ánh sáng, dựng bối cảnh...
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 700.000đ/ tháng
Khi lên chính thức sẽ được thêm 150k phụ cấp xăng xe + phụ cấp 250k nếu bạn mang theo laptop làm việc
Thử việc 01 tháng, hưởng 90% lương cứng
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Thưởng tiền mặt, quà tặng ngày sinh nhật, các ngày lễ Tết
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty
Event, Team building mỗi tháng
Đóng bảo hiểm theo luật (sau khi được nhận chính thức)
Có cơ hội học tập & du lịch tại Tổng công ty ở Thâm Quyến (công ty đài thọ toàn bộ chi phí)
Được hưởng chính sách ưu đãi lớn khi mua sản phẩm mà công ty phân phối
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Soul Việt Nam
