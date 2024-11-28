Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm chính cho việc hậu kì, edit để hoàn thiện các video ngắn dạng Annimation cho kênh Youtube của

Tham gia vào quá trình tiền kì: như đóng góp ý tưởng, feedback StoryBoard, tham gia buổi quay với vai trò quay phim & các công việc khác để hoàn thành buổi quay

Tìm kiếm, chọn lọc và thiết kế âm thanh, tiếng động, âm nhạc... bắt kịp trend, xu hướng

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, phụ đề,... để hoàn thiện video

Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm

Đóng góp, xây dựng chuyên môn vào trong quá trình sản xuất nội dung

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong việc sản xuất video Annimation

Thuần thục full kỹ năng hậu kì, tạo chuyển động cho nhân vật, nhạc, hiêu ứng,... để hoàn thiện 1 video Annimation. (Ưu tiên sử dụng After Effect, biết chỉnh sửa thiết kế trên Illustrator).

Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 15 Triệu/ tháng + Thưởng hàng tháng tính theo lượt view trên từng video nếu đạt mức view yêu cầu (Chi tiết trao đổi khi nhận việc)

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

