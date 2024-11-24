Tuyển Quản lý dự án xây dựng Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: 818 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Xuân, TP Đồng Xoài, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng

Mô tả công việc:

Chủ trì lập kế hoạch công tác xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Tìm kiếm nguồn việc ký HĐ XDDD B2C, SME, B2B.

Tìm kiếm các đối tác nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

Lập biểu mẫu dự toán, biện pháp thi công.

Tổ chức điều hành xây dựng các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí

Tổ chức phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ: Thiết kế; Dự toán, Đấu thầu, QLHĐ, kiểm soát chi phí; Thi công

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí lĩnh vực Xây dựng và 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

Có chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng & công nghiệp

Kỹ năng nhận diện khách hàng tiềm năng, phân tích đánh giá thị trường, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm.

Thành thạo Word, Excel, Power Point, kỹ năng máy tính văn phòng...

Chịu áp lực tốt, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: 20-30tr/tháng

Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....

Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được phát triển bản thân

