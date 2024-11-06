Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Goku Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 9, Toà nhà DMC, 341 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

Sản xuất ảnh diễn hoạ 3D, cam animation 3D bất động sản bằng phần mềm 3dsmax (Corona, Vantage)

Dựng hình, tạo vật liệu, ánh sáng, render ngoại thất, nội thất.

Lên ý tưởng, sáng tạo cho các sản phẩm trong quá trình diễn hoạ. Hậu kỳ bằng Photoshop, After Effect.

Sử dụng Unreal Engine làm tương tác VR, AR, Video Kiến Trúc các công trình quốc tế.

Lên phương án triển khai các dự án diễn họa kiến trúc, tương tác VR, AR, video... theo yêu cầu của khách hàng và cấp trên.

Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế; có chứng chỉ kiến trúc/thiết kế.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí diễn họa 3D, thiết kế.

Có kỹ năng sử dụng cơ bản các phần mềm diễn hoạ 3D (modeling, rendering, 3ds max, Corona, Vray...)

Có kỹ năng cơ bản hậu kỳ ảnh diễn hoạ, clip 3D (Photoshop, AE...)

Quan tâm đến lĩnh vực diễn họa kiến trúc, có kiến thức về diễn họa, có gu về màu sắc, cách phối màu theo từng ngữ cảnh, không gian, thời gian...

Đam mê, có trách nhiệm chủ động trong công việc.

Đã làm việc với các dự án BĐS trong hoặc ngoài nước là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu -> 15 triệu.

Tăng lương 1 năm/lần hoặc theo năng lực;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng lớn và những dự án được đầu tư với yêu cầu chất lượng cao.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT/BHXH/BHTN; khám sức khỏe định kỳ.

Hưởng phụ cấp ăn trưa, gửi xe, lương tháng 13; bonding, team building định kỳ.

Hỗ trợ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm với kiến thức đa dạng từ diễn họa đến kinh doanh.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (09:00-18:00), nghỉ trưa 12:00-13:00;

Cách Thức Ứng Tuyển

