Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Goku Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Goku Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Goku Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 9, Toà nhà DMC, 341 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sản xuất ảnh diễn hoạ 3D, cam animation 3D bất động sản bằng phần mềm 3dsmax (Corona, Vantage)
Dựng hình, tạo vật liệu, ánh sáng, render ngoại thất, nội thất.
Lên ý tưởng, sáng tạo cho các sản phẩm trong quá trình diễn hoạ. Hậu kỳ bằng Photoshop, After Effect.
Sử dụng Unreal Engine làm tương tác VR, AR, Video Kiến Trúc các công trình quốc tế.
Lên phương án triển khai các dự án diễn họa kiến trúc, tương tác VR, AR, video... theo yêu cầu của khách hàng và cấp trên.
Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế; có chứng chỉ kiến trúc/thiết kế.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí diễn họa 3D, thiết kế.
Có kỹ năng sử dụng cơ bản các phần mềm diễn hoạ 3D (modeling, rendering, 3ds max, Corona, Vray...)
Có kỹ năng cơ bản hậu kỳ ảnh diễn hoạ, clip 3D (Photoshop, AE...)
Quan tâm đến lĩnh vực diễn họa kiến trúc, có kiến thức về diễn họa, có gu về màu sắc, cách phối màu theo từng ngữ cảnh, không gian, thời gian...
Đam mê, có trách nhiệm chủ động trong công việc.
Đã làm việc với các dự án BĐS trong hoặc ngoài nước là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Goku Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu -> 15 triệu.
Tăng lương 1 năm/lần hoặc theo năng lực;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, sáng tạo.
Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng lớn và những dự án được đầu tư với yêu cầu chất lượng cao.
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT/BHXH/BHTN; khám sức khỏe định kỳ.
Hưởng phụ cấp ăn trưa, gửi xe, lương tháng 13; bonding, team building định kỳ.
Hỗ trợ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm với kiến thức đa dạng từ diễn họa đến kinh doanh.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (09:00-18:00), nghỉ trưa 12:00-13:00;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Goku Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38/6 Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

