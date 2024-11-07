Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 101 – 103 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Brain-storm cùng team để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho nội dung chương trình của Marketing & Branding.

Thiết kế ấn phẩm truyền thông mạng xã hội (Fanpage, Instagram, ...), thiết kế banner Website, layout landing page theo yêu cầu.

Phụ trách các hạng mục thiết kế ấn phẩm in ấn, hình ảnh trưng bày tại cửa hàng, sự kiện do thương hiệu và công ty tổ chức: Digital Banner, Poster, Brochure, Backdrop, Standee, ....

Đảm bảo thiết kế theo tiêu chí, định hướng của thương hiệu.

Theo dõi các xu hướng thiết kế và ngành mỹ phẩm để áp dụng vào công việc.

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/ Chứng chỉ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành đồ họa hoặc các khóa đào tạo liên quan về thiết kế, mỹ thuật.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mỹ phẩm/ Làm đẹp.

Có chuyên môn về thiết kế đồ họa và sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế (Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator, Indesign).

Hiểu biết cơ bản về Concept, Layout, Typography, Color,...

Hiểu biết về lĩnh vực thiết kế E-commerce, Digital Ads, PR Pages, Outdoor/ Installation,...

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế và cập nhật, đổi mới theo xu hướng.

Tạo mẫu thiết kế, phát tiển ý tưởng thiết kế, giải thích trình bày ý tưởng.

Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa, phong cách thiết kế rõ ràng.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ý thức tự giác, trách nhiệm cao với mỗi sản phẩm tạo ra.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhạy bén, chịu được áp lực công việc, đáp ứng tuân thủ deadline.

Tại Công ty TNHH OQR Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc, tiện ích:

Môi trường làm việc trẻ trung - năng động - thân thiện - chuyên nghiệp.

Hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Hỗ trợ trà, cà phê, nước uống, đồ ăn nhẹ,... tại khu vực ăn uống của công ty.

Tủ mát, lò vi sóng, máy pha cà phê, bàn bi lắc,... tiện ích ngay tại văn phòng.

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi:

Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực.

Quy trình đánh giá hiệu suất công việc rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực và phát triển theo định hướng cá nhân.

Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, năm, đội nhóm, cá nhân có thành tích xuất sắc,...

Thưởng đột xuất sáng kiến, cải tiến, thưởng dự án/ hiệu quả công việc khác,...

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, phát triển kỹ năng và chuyên môn.

Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ Tết, hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản, phúng điếu,...

Ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, nghỉ Lễ Tết,... theo quy định của Luật lao động.

Chính sách khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm (công ty chi trả chi phí).

Chính sách Bảo hiểm Tai nạn và Chăm sóc sức khỏe.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động, Bảo hiểm xã hội.

Hoạt động nội bộ, truyền thông:

Các hoạt động gắn kết nội bộ, truyền thông văn hóa doanh nghiệp: Team-building, sinh nhật công ty, tất niên, tân niên, tea-break các dịp lễ, mini-game công ty, thương hiệu,...

Các câu lạc bộ thể thao: Bóng đá, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OQR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin