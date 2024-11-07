Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH HATO GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 5 Toà nhà Halo Building số 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế ấn phẩm in ấn theo yêu cầu của khách hàng
Xử lý và retouch hình ảnh
Các công việc sẽ được hướng dẫn, đào tạo quy trình làm việc bài bản.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có Laptop cá nhân.
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng (ưu tiên ứng viên có thể thực tập lâu hơn).
Biết sử dụng tốt phần mềm Photoshop
Sinh viên muốn có kinh nghiệm thực tế thông qua làm việc tại doanh nghiệp.
Có 2 hình thức làm việc để bạn đăng ký:
Làm việc offline tại văn phòng công ty HATO Group: Lầu 5 Toà nhà Halo Building số 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12
Làm việc online tại nhà (Nhưng vẫn lên văn phòng làm việc 1 ngày/tuần)
Có 4 ca làm việc để bạn đăng ký (nếu bạn bận ngày nào trong các ca làm việc bên dưới thì có thể trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn để công ty sắp xếp cho phù hợp):
Ca 1 (ca ngày): Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h - 17h (nghỉ trưa 1 tiếng)
Ca 2 (ca tối): Thứ 2 - Thứ 7: Từ 17h - 22h30
Ca 3 (chỉ làm 4 ngày): Thứ 2-3-4 (8h-17h) và Chủ nhật (9h-22h30)
Ca 4 (chỉ làm 4 ngày): Thứ 5-6-7 (8h-17h) và Chủ nhật (9h-22h30)

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập từ 1.500.000 - 2.500.000 đồng/tháng. (trả theo file thiết kế)
Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.
Trở thành nhân viên chính thức tại HATO Group sau quá trình thực tập (Part-time hoặc Full-time)
Bằng việc trực tiếp thiết kế theo yêu cầu cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mỗi ngày, các bạn sẽ được học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế không chỉ hiệu quả, mà còn nhanh chóng để phát triển tối đa khả năng của bản thân, hiểu cách tạo ra các ấn phẩm thiết kế, có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu từng khách hàng.
Bạn sẽ được chính Founder và Designer chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm chỉ dạy về thiết kế trong suốt quá trình làm việc, tư duy làm việc hiệu quả.
Bạn sẽ được truy cập miễn phí vào hệ thống học tập nội bộ HATO Academy, những khóa học Thiết kế đồ họa trị giá hơn 30 triệu đồng: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Adobe Premiere Pro, Multimedia, Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế, Thiết kế UX/UI,....
Được đào tạo các công cụ làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả, nhân đôi hiệu suất mà bất kỳ Designer nào cũng sẽ cần.
Môi trường mạnh teamwork sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều từ kỹ năng làm việc nhóm, kinh doanh, Marketing, thiết kế sản phẩm.
Môi trường làm việc đặc biệt phù hợp với sinh viên chuyên ngành thiết kế
Làm việc trong văn phòng máy lạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19/29 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú và Chi nhánh: 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

