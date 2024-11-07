Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TEAMOBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TEAMOBI
- Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quyết định, tối ưu hóa về quá trình rendering của Unity (Render Pipeline) dùng trong game (shader, lights, texturing ...) để đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, hạn chế về kỹ thuật và deadline của sản phẩm.
- Xây dựng các shader tuỳ chỉnh thích hợp cho game. Thiết lập hệ thống lightning, shader, post processing phù hợp với mobile platform.
- Hiện thực hóa các ý tưởng về effect chiến đấu, UI, enviroment trong Engine Unity cho phù hợp với phong cách đồ họa đã định sẵn.
- Quy định về đầu ra của 2D/3D assets đảm bảo đáp ứng về yêu cầu chất lượng hình ảnh và tối ưu hóa về hiệu suất trong trò chơi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về 3D Art (model, texture, material, UV,...)
- Có kinh nghiệm lập trình Shader, HLSL, Shader Graph trong Unity
- Thích chơi game, đam mê phát triển game đặc biệt là game di động
- Có kiến thức, cảm quan về nghệ thuật, mắt thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt;- Có khả năng làm việc nhóm tốt
Lưu ý: Các bạn vui lòng gửi CV Tiếng Việt
Tại CÔNG TY TNHH TEAMOBI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tương xứng với năng lực
- Thưởng Tháng 13, Doanh Thu, Dự án (nếu có)
- Hưởng phúc lợi xã hội theo quy định (Chế độ BHXH 100% do công ty đóng, Gói chăm sóc sức khỏe, Quà Sinh nhật, Lễ Tết...)
- Công ty luôn tổ chức các hoạt động để thắt chặt mối quan hệ giữa các nhân viên: Du lịch, nghỉ mát, Year End Party, team building...
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên.
- 12 ngày nghỉ phép năm, nếu không nghỉ hết sẽ được hoàn tiền
- Các quyền lợi và đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEAMOBI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
