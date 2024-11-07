Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TEAMOBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quyết định, tối ưu hóa về quá trình rendering của Unity (Render Pipeline) dùng trong game (shader, lights, texturing ...) để đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, hạn chế về kỹ thuật và deadline của sản phẩm.

- Xây dựng các shader tuỳ chỉnh thích hợp cho game. Thiết lập hệ thống lightning, shader, post processing phù hợp với mobile platform.

- Hiện thực hóa các ý tưởng về effect chiến đấu, UI, enviroment trong Engine Unity cho phù hợp với phong cách đồ họa đã định sẵn.

- Quy định về đầu ra của 2D/3D assets đảm bảo đáp ứng về yêu cầu chất lượng hình ảnh và tối ưu hóa về hiệu suất trong trò chơi

- Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia các dự án mid-core và hard-core- Có kiến thức cơ bản trong Unity về các vấn đề về xử lý hình ảnh (Render Pipeline, Shader,...)

- Có kiến thức về 3D Art (model, texture, material, UV,...)

- Có kinh nghiệm lập trình Shader, HLSL, Shader Graph trong Unity

- Thích chơi game, đam mê phát triển game đặc biệt là game di động

- Có kiến thức, cảm quan về nghệ thuật, mắt thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt;- Có khả năng làm việc nhóm tốt

Lưu ý: Các bạn vui lòng gửi CV Tiếng Việt

Tại CÔNG TY TNHH TEAMOBI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy – Chủ Nhật: Nghỉ

- Lương tương xứng với năng lực

- Thưởng Tháng 13, Doanh Thu, Dự án (nếu có)

- Hưởng phúc lợi xã hội theo quy định (Chế độ BHXH 100% do công ty đóng, Gói chăm sóc sức khỏe, Quà Sinh nhật, Lễ Tết...)

- Công ty luôn tổ chức các hoạt động để thắt chặt mối quan hệ giữa các nhân viên: Du lịch, nghỉ mát, Year End Party, team building...

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên.

- 12 ngày nghỉ phép năm, nếu không nghỉ hết sẽ được hoàn tiền

- Các quyền lợi và đãi ngộ hấp dẫn khác.

