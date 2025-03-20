Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 1, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Kế toán dự án

Phát hành thông báo phí cho cư dân và theo dõi thu phí dịch vụ tại dự án.

Theo dõi và tổng hợp công nợ cư dân: tiền mặt + chuyển khoản.

Lập báo cáo thu/chi hàng tháng.

Xuất hóa đơn phí dịch vụ cho cư dân, shophouse.

Lập thủ tục tạm ứng, thanh toán các khoản chi phí tại dự án.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học, chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm vị trí tương đương.

Kỹ năng Word, Excel tốt.

Có kiến thức, nắm vững chuyên môn kế toán.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng.

Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng.

Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, công ty mua BHTN 24/24 Tokio Marine khi vào hợp đồng chính thức.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty.

Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác.

Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo.

Có cơ hội được đào tạo ở Nhật Bản.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc.

Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

