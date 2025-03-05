Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận 7

1. Giám sát các hoạt động thương mại điện tử như xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho, danh sách sản phẩm và dịch vụ khách hàng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

2. Thu thập và xem xét dữ liệu về hiệu suất bán hàng, lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, phản hồi của khách hàng và mọi vấn đề hoạt động. Định kỳ báo cáo lại với công ty.

3. Giám sát mức tồn kho, quy trình đặt hàng lại và sự thay đổi hàng tồn kho để ngăn chặn tình trạng hết hàng hoặc tồn kho quá mức.

4. Đảm bảo các đối tác thương tử tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

1. Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung và có 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong hoạt động thương mại điện tử

2. Có nền tảng về hoạt động thương mại điện tử hoặc bán hàng trên truyền hình trực tiếp và hiểu các quy tắc nền tảng, quản lý hàng tồn kho và hậu cần.

3. Quen thuộc với các nền tảng thương mại điện tử thông dụng (như Tiktok) và có kinh nghiệm sử dụng hệ thống CRM và quản lý đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROTUS STAR Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: thỏa thuận.

2.Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

3.Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

4.Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

