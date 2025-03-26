Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đọc bảng vẽ, bóc tách khối lượng các hạng mục báo giá nội thất: Cửa, bếp, tủ áo, sàn, ...

• Từ bản vẽ phân tích bóc tách chi tiết lập đơn giá sản phẩm, dự toán, dự trù vật tư chi tiết

• Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các ngành kinh tế xây dựng, thành thạo phần mềm excel, words, ... các phần mềm liên quan

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí dự toán/ Qs, bốc tách khối lượng. Ưu tiên kinh nghiệm trong mảng nội thất, đồ gỗ.

• Nhanh nhẹn, kỷ luật, trung thực

• Có khả năng phối hợp nhóm

• Khả năng làm việc tập trung, chính xác

• Nhiệt tình, thích sáng tạo và đam mê công việc dự toán

• Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

• Chịu khó, nhiệt tình, trung thực và chịu được môi trường áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Thì Được Hưởng Những Gì

