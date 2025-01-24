Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Kiến Trúc Ngôi Nhà Độc Đáo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG QS, KẾ TOÁN DỰ ÁN

Mô tả công việc

• Hồ sơ đầu vào:

- Kiểm tra, rà soát các điều khoản thanh toán trong Hợp đồng thi công, đề xuất sửa đổi, loại trừ các điều khoản không có lợi cho việc Thanh, quyết toán.

- Kiểm soát sai khác giữa BOQ với shopdrawing và thực tế sản xuất, thi công (về vật liệu cấu thành, mô tả sản phẩm, kích thước …)

- Phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận liên quan kiểm soát, tập hợp đầy đủ, chính xác hồ sơ vật liệu đầu vào (Hợp đồng mua bán, Phiếu xuất kho, Chứng nhận chất lượng, CO, CQ, Invoice, Bill of Lading …) theo yêu cầu của CĐT hoặc điều khoản quy định trong Hợp đồng để thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường.

- Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ đề xuất, phê duyệt vật liệu, tập hợp các hồ sơ an toàn, bảo hiểm, giấy khám sức khỏe để làm thẻ ra vào công trường.

- Lập bản vẽ, thuyết minh BPTC; biện pháp ATLĐ, PCCC và VSMT

- Bóc tách khối lượng, thực hiện sơ bộ Hồ sơ thanh toán, Hồ sơ nghiệm thu, Nhật ký thi công, Nhật ký an toàn theo biểu mẫu của CĐT đưa ra.

- Lập kế hoạch thanh toán theo tiến độ lên hàng, lắp đặt sản phẩm đã được BCH công trường và các Bộ phận có liên quan xác nhận.