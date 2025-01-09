Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20 đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia lập hồ sơ đấu thầu (đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng).
• Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán theo từng giai đoạn của các thầu phụ, tổ đội thi công.
• Tổng hợp, báo cáo lũy kế khối lượng vật tư, giá trị thanh toán của các NCC, thầu phụ, tổ đội thi công.
• Paperwork như in ấn, scan, trình ký, giao nhận hồ sơ, …
• Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp;
• Kinh nghiệm: 2-3 năm;
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc (AutoCad, Revit, …);
• Có am hiểu về Các tiêu chuẩn, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
• Tính cách: trung thực, cẩn thận, kiên trì, chịu được áp lực cao;
• Kỹ năng tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản, liên quan đến công việc
• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 (làm buổi sáng)

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố HCM , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

