Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 15, đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ để bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật đơn giá của thị trường.
. Hàng tháng kiểm tra khối lượng thanh toán của các đội thi công.
· Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả.
· Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.
· Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp các trường Đại Học chuyên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng, kiến trúc
. Biết sử dụng phần phềm dự toán G8
· Thông thạo Autocad, tin học văn phòng
· Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
· Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên trong lĩnh vực dự toán nhà máy, nhà xưởng
· Tác phong nghiêm túc, tập trung, trung thực.
QUYỀN LỢI:

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20 Song Hành, KĐT An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

