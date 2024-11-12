Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CAO ĐẲNG THỰC HÀNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 18 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực các fanpage trường để tiếp cận khách hàng và chăm sóc khách hàng
Inbox, gọi điện tư vấn đến khách hàng tiềm năng các khóa học tại Trường.
Tìm kiếm khách hàng và mở rộng kênh cộng tác viên.
Tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ nhập học tại Trường.
Tham gia các hoạt động PR, tuyển sinh của Trường.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Đại học
Khả năng giao tiếp và thương thuyết tốt.
Có đam mê với nghề sales và ý định gắn bó lâu dài
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, trách nhiệm cao.
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên là nữ >24 tuổi.
Tại CAO ĐẲNG THỰC HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (Tùy năng lực)
Hưởng hoa hồng và chiết khấu cao trên khách hàng chốt sales
Thưởng vượt doanh số, thưởng quý khi đạt mục tiêu
Các chế độ BHXH theo quy định.
Du lịch, nghỉ dưỡng 1 lần/ năm.
Thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chủ động và linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
