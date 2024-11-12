Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CAO ĐẲNG THỰC HÀNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 18 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực các fanpage trường để tiếp cận khách hàng và chăm sóc khách hàng

Inbox, gọi điện tư vấn đến khách hàng tiềm năng các khóa học tại Trường.

Tìm kiếm khách hàng và mở rộng kênh cộng tác viên.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ nhập học tại Trường.

Tham gia các hoạt động PR, tuyển sinh của Trường.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học

Khả năng giao tiếp và thương thuyết tốt.

Có đam mê với nghề sales và ý định gắn bó lâu dài

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, trách nhiệm cao.

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trở lên là nữ >24 tuổi.

Tại CAO ĐẲNG THỰC HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Tùy năng lực)

Hưởng hoa hồng và chiết khấu cao trên khách hàng chốt sales

Thưởng vượt doanh số, thưởng quý khi đạt mục tiêu

Các chế độ BHXH theo quy định.

Du lịch, nghỉ dưỡng 1 lần/ năm.

Thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chủ động và linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin