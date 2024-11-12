Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 32B, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn các khóa giao tiếp, IELTS, TOEIC và tiếng Anh trẻ em Cambridge.

Tiếp nhận, chăm sóc data từ nguồn Marketing và các nguồn khác.

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng và giải đáp thắc mắc.

Lập phiếu thu, hóa đơn, thu tiền theo quy định.

Tiếp đón khách hàng, học viên, đối tác tại trung tâm.

Sắp xếp, thông báo lịch học cho học viên theo lịch của trung tâm.

Phát sách, thẻ học, hỗ trợ thủ tục bảo lưu, học lại, chuyển lớp.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 21-30 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

Giao tiếp, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Tư vấn bán hàng, lập kế hoạch, xử lý tình huống.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng chỉ tiêu + hoa hồng + thưởng nóng.

Lương 6.000.000 – 9.000.000 VND (offer theo năng lực)

(offer theo năng lực)

Thu nhập trung bình 7.000.000 – 15.000.000/tháng, cao điểm lên đến 20.000.000.

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa + ăn tối.

Thử việc 1 tháng.

Voucher/Học bổng 100% khóa tiếng Anh giao tiếp.

Có hỗ trợ đồng phục, không mất phí.

Đào tạo sản phẩm, kỹ năng tư vấn; có BHXH, BHYT, nghỉ phép, thai sản, sinh nhật, thưởng lễ....

Cơ hội thăng tiến lên quản lý, không nợ hoặc chậm lương, trả đúng hạn ngày 8-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin