Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28/03 đường số 13 khu phố 6 phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn khách hàng đang có nhu cầu liên quan đến sản phẩm dịch vụ công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Lên kế hoạch kinh doang hàng tháng/quý/năm

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình và cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục

Có khả năng xử lý tình huống nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thương lượng (tùy theo năng lực).

- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty, được tham gia BHXH đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Thưởng các ngày lễ, tết và kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT

