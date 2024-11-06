Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 28/03 đường số 13 khu phố 6 phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nguồn khách hàng đang có nhu cầu liên quan đến sản phẩm dịch vụ công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Lên kế hoạch kinh doang hàng tháng/quý/năm
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình và cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục
Có khả năng xử lý tình huống nhanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thương lượng (tùy theo năng lực).
- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty, được tham gia BHXH đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Thưởng các ngày lễ, tết và kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
