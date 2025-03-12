Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CƠM ĐI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 175 Chấn Hưng, Phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Edit video ngắn dạng TikTok/Reels/Shorts theo phong cách cuốn hút, bắt trend.

Tạo hiệu ứng, cắt ghép, chèn chữ, âm thanh phù hợp để giữ chân người xem.

Sáng tạo và biến hóa video sao cho lôi cuốn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo CapCut (công ty cung cấp tài khoản Pro).

Biết cách cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh, chữ động sao cho video cuốn hút.

Tốc độ cao: Edit video đạt chất lượng như video mẫu trong 15 - 45 phút.

Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, không làm video nhàm chán.

Có thể làm full-time.

Tại CÔNG TY TNHH CƠM ĐI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND/tháng (tùy năng lực).

Thưởng KPI, thưởng hiệu suất, thưởng dự án.

Đào tạo chuyên sâu về edit video

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Trợ cấp ăn trưa: 650.000 VND/tháng.

Hợp đồng lao động & đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠM ĐI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin