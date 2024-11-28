Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội
- Hà Nội:
- Số 20 ngõ 295 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nghiên cứu và đóng góp ý tưởng sáng tạo về quay, dựng video và chụp ảnh cùng team Marketing.
Chụp ảnh theo yêu cầu của Content Marketer, đảm bảo đúng chủ đề và chất lượng.
Quay và dựng các video sản phẩm/dự án dựa trên brief từ Content Marketer.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video của công ty một cách khoa học.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của video/ảnh, đưa ra đề xuất cải thiện chất lượng nội dung truyền thông.
Quản lý và bảo dưỡng thiết bị quay phim, đề xuất bảo trì hoặc nâng cấp khi cần thiết.
Phối hợp với các phòng ban để lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ, đối ngoại hoặc các chương trình định kỳ theo phạm vi ngân sách được duyệt.
Đóng góp ý tưởng, quay, dựng video và chụp ảnh theo yêu cầu.
Quản lý dữ liệu, thiết bị quay dựng, bảo trì định kỳ.
Phân tích hiệu quả sản phẩm truyền thông, đề xuất cải thiện.Phối hợp tổ chức sự kiện truyền thông nội bộ/đối ngoại.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo, có kỹ năng chụp ảnh/design là lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, nghỉ phép, team building, môi trường trẻ trung.
Địa điểm: Số 20, ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7, 08:00 - 17:30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
