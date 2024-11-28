Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu và đóng góp ý tưởng sáng tạo về quay, dựng video và chụp ảnh cùng team Marketing.

Chụp ảnh theo yêu cầu của Content Marketer, đảm bảo đúng chủ đề và chất lượng.

Quay và dựng các video sản phẩm/dự án dựa trên brief từ Content Marketer.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video của công ty một cách khoa học.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của video/ảnh, đưa ra đề xuất cải thiện chất lượng nội dung truyền thông.

Quản lý và bảo dưỡng thiết bị quay phim, đề xuất bảo trì hoặc nâng cấp khi cần thiết.

Phối hợp với các phòng ban để lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ, đối ngoại hoặc các chương trình định kỳ theo phạm vi ngân sách được duyệt.

