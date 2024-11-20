Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với bộ phận content để sản xuất quay dựng các video (Sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội: TikTok, YouTube, Facebook công ty)

- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng theo yêu cầu của phòng marketing hoặc theo chiến dịch, sự kiện của công ty.

- Phối hợp với quản lý trực tiếp để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video, đồ họa như: Premiere, Davinci và biết dùng Capcut

- Có kiến thức, kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực quay phim, setup ánh sáng. (Từng làm việc trong studio hoặc công ty sản xuất nội dung video là lợi thế)

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

- Biết sử dụng máy ảnh, đèn quay studio và các thiết bị khác phục vụ công việc

- Gửi kèm portfolio

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương – Thưởng hấp dẫn, trao đổi khi phỏng vấn

- Cơ chế thưởng tháng thứ 13 và thưởng cuối năm.

- Thời gian làm việc: 9h00 - 18h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định của nhà nước

- Hưởng 12 ngày phép/năm

- Hỗ trợ cơm trưa

- Quầy bar nước uống và snacks trong giờ làm việc.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm, Happy Friday, party kết nối các thành viên trong team

- Được sử dụng sản phẩm/dịch vụ công ty với chính sách ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin