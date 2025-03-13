Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh DaBa-Cha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15A Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1



- Lên ý tưởng và xây dựng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông của DaBaCha, bao gồm bài viết, video, hình ảnh, và các bài đăng trên mạng xã hội.

- Viết bài content quảng cáo sản phẩm, tạo các câu chuyện hấp dẫn về thương hiệu và sản phẩm của DaBaCha.

- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của tiệm trà sữa (Facebook, Instagram, TikTok, website, v.v.).

- Sản xuất nội dung hình ảnh, video để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả việc thiết kế các poster, banner, và các bài đăng thú vị.

- Đo lường hiệu quả chiến dịch marketing và đưa ra những điều chỉnh cần thiết để nâng cao hiệu suất và sự tương tác của người dùng.

- Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, và các sự kiện đặc biệt của DaBaCha.



- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Creative Content hoặc các ngành liên quan (marketing, truyền thông, quảng cáo).

- Kỹ năng viết lách sáng tạo và có khả năng tạo ra nội dung thu hút cho các nền tảng khác nhau.

- Kỹ năng thiết kế : Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator hoặc các công cụ thiết kế trực tuyến (Canva, v.v.).

- Kỹ năng quay dựng .

- Kinh nghiệm với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) và hiểu cách tạo ra các bài đăng hấp dẫn.

- Chịu trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập trong môi trường sáng tạo và năng động.

- Yêu thích trà sữa và đam mê sáng tạo là một lợi thế!



- Mức lương hấp dẫn từ 8 triệu đến 12 triệu VNĐ/tháng, tùy vào năng lực.

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và đầy thử thách.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành truyền thông và marketing.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13, thưởng KPI, ngày phép năm.

- Tham gia vào các dự án sáng tạo và có cơ hội đóng góp ý tưởng độc đáo cho thương hiệu.



