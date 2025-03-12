Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 48 đường 48, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sáng tạo nội dung, chỉnh sửa video ngắn để đăng trên khoản TikTok

- Nghiên cứu nhu cầu khách hàng để tạo ra kịch bản content phù hợp;

- Lên kế hoạch để đảm bảo để đảm bảo quá trình quay diễn ra một cách hiệu quả và suôn sẻ

- Phối hợp với team để phân tích dữ liệu và tối ưu hóa nội dung video.

- Đưa ra các giải pháp cho việc quay, chỉnh sửa và xử lý sau khi quay của video ngắn, nâng cao lượng xem video, thu hút follow cho tài khoản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video

- Am hiểu các nền tảng mạng xã hội chuyên về video ngắn, có khả năng nhận biết và tận dụng tốt các xu hướng hiện nay.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt và có khả năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được đóng BHXH Full Lương

- Được tham gia team building hằng năm của công ty

- Quyền lợi lao động tốt: nghỉ phép năm, hợp đồng lao động, Team building, du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS

