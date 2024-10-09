Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Số 01 Đoàn Thị Điểm, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý hoạt động bán hàng - Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet
Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm Kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên kinh doanh; Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm
Kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên kinh doanh;
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh được giao.
2. Quản lý nhân viên
Quản lý team nhân viên kinh doanh thị trường tại chi nhánh; Theo dõi, đánh giá nhân viên và có những hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.
Quản lý team nhân viên kinh doanh thị trường tại chi nhánh;
Theo dõi, đánh giá nhân viên và có những hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.
3. Lập kế hoạch, báo cáo
Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến quản lý trực tiếp; Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến quản lý trực tiếp;
Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
4. Tuyển dụng, đào tạo
Phối hợp với bộ phận Nhân sự để hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo và thu hút nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Am hiểu về sản phẩm phần mềm công nghệ; Có khả năng đào tạo, tuyển dụng; Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sale thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm; Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Am hiểu về sản phẩm phần mềm công nghệ;
Có khả năng đào tạo, tuyển dụng;
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm sale thị trường, tạo động lực, thúc đẩy gia tăng hiệu suất cho đội nhóm;
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 20 - 30 triệu/tháng: lương cứng + thưởng kinh doanh + thưởng nhân viên đạt KPI; Xét duyệt tăng lương định kỳ & lương tháng 13 theo kết quả công việc; Được hưởng quyền lợi và chế độ theo Luật quy định; Thưởng Lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hằng năm; Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn
Thu nhập trung bình 20 - 30 triệu/tháng: lương cứng + thưởng kinh doanh + thưởng nhân viên đạt KPI;
20 - 30 triệu/tháng
lương cứng + thưởng kinh doanh + thưởng nhân viên đạt KPI
Xét duyệt tăng lương định kỳ & lương tháng 13 theo kết quả công việc;
Được hưởng quyền lợi và chế độ theo Luật quy định;
Thưởng Lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hằng năm;
Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

