Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
- Gia Lai: 56 Đường 17 tháng 3, Chư Sê ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận kiện hàng từ xe tải và phân chia hàng hóa theo các tuyến giao của anh em Shipper.
Nhận hàng từ khách lẻ và các shop gửi hàng tại bưu cục
Sắp xếp hàng hóa luân chuyển đi các khu vực khác, tỉnh khác
Kiểm soát hàng hóa trong bưu cục và hàng hóa chưa giao trong ngày
Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho Shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đủ từ 20 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhanh nhẹn và chăm chỉ.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Có laptop cá nhân
Có thể làm ca
Có kinh nghiệm từ các đơn vị giao vận khác như J&T, GHTK,...Nếu chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo từ đầu.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập dựa vào năng suất và hiệu quả làm việc của ứng viên, mức thu nhập từ 9 đến 14 triệu đống/tháng, cuối năm thu nhập càng cao.
Đóng BHXH và các chế độ theo luật Lao Động khi kí HĐLĐ
Môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
