Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 56 Đường 17 tháng 3, Chư Sê ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận kiện hàng từ xe tải và phân chia hàng hóa theo các tuyến giao của anh em Shipper. Nhận hàng từ khách lẻ và các shop gửi hàng tại bưu cục Sắp xếp hàng hóa luân chuyển đi các khu vực khác, tỉnh khác Kiểm soát hàng hóa trong bưu cục và hàng hóa chưa giao trong ngày Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho Shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ từ 20 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Có laptop cá nhân Có thể làm ca Có kinh nghiệm từ các đơn vị giao vận khác như J&T, GHTK,...Nếu chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo từ đầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dựa vào năng suất và hiệu quả làm việc của ứng viên, mức thu nhập từ 9 đến 14 triệu đống/tháng, cuối năm thu nhập càng cao. Đóng BHXH và các chế độ theo luật Lao Động khi kí HĐLĐ Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

