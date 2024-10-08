Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Núi Thành ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sơ đồ chức danh theo định hướng phát triển của Ban Lãnh đạo; Xây dựng, kiểm soát định biên nhân sự của từng đơn vị theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn; Phát triển các kênh tuyển dụng và huy động nhân lực đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh; Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tiềm năng và quản lý kế cận; Xây dựng các chính sách tiền lương, chính sách quản lý nhân sự theo từng khối ngành nghề.

Tham mưu, xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sơ đồ chức danh theo định hướng phát triển của Ban Lãnh đạo;

Xây dựng, kiểm soát định biên nhân sự của từng đơn vị theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn;

Phát triển các kênh tuyển dụng và huy động nhân lực đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh;

Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tiềm năng và quản lý kế cận;

Xây dựng các chính sách tiền lương, chính sách quản lý nhân sự theo từng khối ngành nghề.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật, Hành chính. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 08 năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lớn quy mô trên 3.000 nhân sự); Thái độ làm việc: Có tâm thế làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, kiên trì và có giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo; Có tinh thần đóng góp, cống hiến cho công ty, xã hội và đất nước; có ý thức thay đổi để phát triển. Năng lực Lãnh đạo và Quản trị: Có tư duy, tầm nhìn và đức độ, bản lĩnh, uy tín trong công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Có khả năng quản trị hệ thống và tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược và phương pháp quản trị của THACO. Năng lực chuyên môn (Nghề nghiệp, Kỹ năng): Có kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự; khả năng tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Khả năng xây dựng và triển khai tổng thể chính sách quản trị - phát triển nguồn nhân lực.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật, Hành chính.

Trình độ chuyên môn:

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 08 năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lớn quy mô trên 3.000 nhân sự);

Kinh nghiệm:

(ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lớn quy mô trên 3.000 nhân sự);

Thái độ làm việc: Có tâm thế làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, kiên trì và có giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo; Có tinh thần đóng góp, cống hiến cho công ty, xã hội và đất nước; có ý thức thay đổi để phát triển.

Thái độ làm việc:

Năng lực Lãnh đạo và Quản trị: Có tư duy, tầm nhìn và đức độ, bản lĩnh, uy tín trong công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp. Có khả năng quản trị hệ thống và tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược và phương pháp quản trị của THACO.

Năng lực Lãnh đạo và Quản trị:

Năng lực chuyên môn (Nghề nghiệp, Kỹ năng): Có kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự; khả năng tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Khả năng xây dựng và triển khai tổng thể chính sách quản trị - phát triển nguồn nhân lực.

Năng lực chuyên môn

(Nghề nghiệp, Kỹ năng):

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn. Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.

Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển

Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin