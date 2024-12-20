Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi Măng Tây Nguyên làm việc tại Gia Lai thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - 373 Phạm Văn Đồng - Phường Thống Nhất, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai||

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bán hàng, thu hồi công nợ...

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng mở rộng thị trường xi măng tại thị trường Đăk Lăk, Bình Định.

Theo dõi, phân tích thị trường tiềm năng và đối thủ cạnh tranh;

Lập kế hoạch bán hàng, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và khu vực thị trường quản lý.

Tổng hợp theo dõi, khảo sát và đánh giá thị trường theo từng khu vực. Nắm bắt về giá cả, cơ chế chính sách các loại xi măng khác tại khu vực mình phụ trách, nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các chính sách, thủ tục mua hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30-17h30

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi từ 23 đến 32.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale, thị trường..... ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xi măng, VLXD.

Yêu thích kinh doanh, có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại xi măng Tây Nguyên.

Địa chỉ: 373 Phạm Văn Đồng, P.Thống Nhất, TP.Pleiku,Gia Lai.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi Măng Tây Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ trợ cấp, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,...

12 ngày nghỉ phép trong năm, chế độ nghỉ dưỡng cùng công ty.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi Măng Tây Nguyên

