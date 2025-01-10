Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: Từ 07h30 – 17h30 (nghỉ trưa 11h30 - 13h30). Làm việc 26 ngày/tháng, nghỉ 4 ngày (4 ngày tùy chọn). Đóng đầy đủ BHXH theo quy định Nhà nước. Được tham gia team building, du lịch hàng năm cùng công ty. Được xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc.

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

'Chịu trách nhiệm số lượng và chỉ tiêu bán hàng của cá nhân và cả nhóm, ... do Trưởng phòng kinh doanh giao.

'Chỉ tiêu KD: Tiếp nhận và hoàn thành chỉ tiêu KD cá nhân.

'Đào tạo: Kèm cặp TVBH mới nắm bắt sản phẩm và thực hiện quy trình bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế và các ngành khác có liên quan.

Vi tính văn phòng (word, excel,...)

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin