Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT NGUYÊN PHÁT làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: Từ 07h30 – 17h30 (nghỉ trưa 11h30
- 13h30). Làm việc 26 ngày/tháng, nghỉ 4 ngày (4 ngày tùy chọn). Đóng đầy đủ BHXH theo quy định Nhà nước. Được tham gia team building, du lịch hàng năm cùng công ty. Được xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc.
'Chịu trách nhiệm số lượng và chỉ tiêu bán hàng của cá nhân và cả nhóm, ... do Trưởng phòng kinh doanh giao.
'Chỉ tiêu KD: Tiếp nhận và hoàn thành chỉ tiêu KD cá nhân.
'Đào tạo: Kèm cặp TVBH mới nắm bắt sản phẩm và thực hiện quy trình bán hàng.
'Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế và các ngành khác có liên quan.
Vi tính văn phòng (word, excel,...)
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
