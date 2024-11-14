Tuyển Nhân viên kinh doanh Trường Đại Học Võ Trường Toản làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - |Quốc lộ 1A, X.Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, T.Hậu Giang, Huyện Châu Thành A

Mô Tả Công Việc

- Làm việc tại Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Thực hiện các công tác, nhiệm vụ chuyên môn của phòng/ban;

- Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị, Ban Giám hiệu;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp;

- Thời gian làm viêc: Toàn thời gian (giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Việt Nam học, Công nghệ thông tin,...

- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel), có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản/A tin học, chứng chỉ Tiếng Anh;

* ƯU TIÊN:

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên;

- Ngoại hình ưa nhìn, hòa đồng, cẩn thận, giao tiếp tốt, chịu mày mò học tập, tư duy sáng tạo;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Trường Đại Học Võ Trường Toản Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

- Được tham gia đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước;

- Hưởng đầy đủ các chế độ khen thưởng theo quy định;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Võ Trường Toản

