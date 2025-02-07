Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Nhựa Y Tế Việt Nam làm việc tại Ninh Bình thu nhập 12 - 24 Triệu

Mức lương 12 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Lô B5 - Đường Chi Lăng - KCN Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Mở rộng phát triển thị trường và bán hàng tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện có tại các địa bàn.

- Nắm bắt các sản phẩm mà Công ty đang phát triển, liên hệ và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn những vấn đề liên quan đến chính sách giá, kỹ thuật cho khách hàng.

- Lập kế hoạch bán hàng, phân tích khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng hiện có.

- Tạo mối quan hệ tốt đối với khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tốt nghiệp Đại học các khối ngành kinh tế, tài chính, y dược.

- Nam dưới 30 tuổi và có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

- Thật thà, chăm chỉ, ý thức tốt.

- Tính cách cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

- Có laptop và xe máy cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công Ty CP Nhựa Y Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng nóng, thưởng Kaizen, thưởng KPI (1.500.000 đồng/tháng).

- Thưởng tháng 13, được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Thưởng các ngày lễ (30/4&1/5, 2/9), tết dương lịch: 500.000 đồng/người.

- Các chế độ từ công đoàn: tặng quà sinh nhật, ngày [protected info], Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, ma chay, hiếu hỉ,...

- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ bữa.

- Tặng khẩu trang y tế theo định kỳ

- Quy mô công ty lớn có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc năng động, có thể phát huy hết khả năng của mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nhựa Y Tế Việt Nam

