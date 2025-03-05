Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lương sẽ trao đổi, thỏa thuận thêm khi đến phỏng vấn trực tiếp, bình quân trên 10 triệu đồng / tháng + phụ cấp, hưởng theo năng lực làm việc. Được thưởng lễ tết theo các chính sách của Công ty và các chế độ theo quy định Nhà Nước Toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do công ty chi trả, ứng viên không phải chi trả cho bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình đào tạo Thử viện 02 tháng và đóng bảo hiểm ngay sau khi hết thử việc., Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nắm bắt về sản phẩm:

Công ty sẽ đào tạo để giúp các bạn có được kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng dược phẩm cho đến khi các bạn có thể làm việc độc lập.

Toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do công ty chi trả, ứng viên không phải chi trả cho bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình đào tạo.

2. Thực hiện việc bán hàng:

Lập kế hoạch thực hiện trình Dược, giới thiệu và cung cấp sản phẩm của Công Ty đến các Bệnh viện trong khu vực được giao

Phụ trách về hàng hóa và doanh số kinh doanh ở khu vực

3. Quản lý khách hàng:

Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trên địa bàn cố định.

Duy trì và phát triển danh sách khách hàng trên địa bàn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học. Không cần tốt nghiệp chuyên ngành Dược (Sẽ được đào tạo thêm các kỹ năng bán hàng và sản phẩm của Công ty)

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Yêu thích công việc kinh doanh.

Biết sử dụng vi tính căn bản

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

