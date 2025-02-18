Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ tiện ích tài chính của F88.

- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.

- Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.

- Quản lý, kiểm kê tiền mặt, tài sản của khách hàng và Công ty.

- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.

- Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 18 - 30 tuổi.

- Có tài khoản ngân hàng VPBank (để chi lương)

- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 trở lên, ưu tiên Trung Cấp, Cao Đẳng và Đại Học.

- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc.

- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc.

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (bao gồm: Lương cứng 5.500.000 đồng + Phụ cấp 500.000 đồng tiền ăn + Thưởng theo kết quả kinh doanh)

- Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết.

- BHXH + chế độ bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

- Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

- Sinh nhật được nghỉ 1 ngày ( hưởng nguyên lương) + thưởng sinh nhật.

- Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân

- Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

- Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

- F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

- Cơ hội đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

- Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

- Từ 08h00 đến 19h00 (Ca 1: 08h00 - 17h00; Ca 2: 10h00 - 19h00)

- Nghỉ trưa linh hoạt 60p/ca;

- Làm việc theo ca xoay hàng tuần, không được phép làm ca cố định;

- 1 ngày Off không cố định;

- THỬ VIỆC 02 tháng;

* Làm việc tại cửa hàng F88: 282 Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

