Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 5 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ tiện ích tài chính của F88.
- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng.
- Quản lý các giao dịch và ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình.
- Quản lý, kiểm kê tiền mặt, tài sản của khách hàng và Công ty.
- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh.
- Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 18 - 30 tuổi.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tài khoản ngân hàng VPBank (để chi lương)
- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 trở lên, ưu tiên Trung Cấp, Cao Đẳng và Đại Học.
- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc.
- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn (bao gồm: Lương cứng 5.500.000 đồng + Phụ cấp 500.000 đồng tiền ăn + Thưởng theo kết quả kinh doanh)
- Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết.
- BHXH + chế độ bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
- Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
- Sinh nhật được nghỉ 1 ngày ( hưởng nguyên lương) + thưởng sinh nhật.
- Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân
- Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
- Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
- F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
- Cơ hội đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.
- Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.
- Từ 08h00 đến 19h00 (Ca 1: 08h00 - 17h00; Ca 2: 10h00 - 19h00)
- Nghỉ trưa linh hoạt 60p/ca;
- Làm việc theo ca xoay hàng tuần, không được phép làm ca cố định;
- 1 ngày Off không cố định;
- THỬ VIỆC 02 tháng;
* Làm việc tại cửa hàng F88: 282 Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

