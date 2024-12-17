Tuyển Nhân viên kinh doanh VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng:
- Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Can bộ nội nghiệp (Làm hồ sơ KCS + thanh toán):
Làm công tác nội nghiệp tại văn phòng Ban điều hành.
Làm việc với giám sát, chủ đầu tư về hồ sơ KCS và thanh toán.
Làm các công việc khác do chỉ huy trưởng yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học 02 năm trở lên
- Thành thạo Acad, word, excel, Project
- Chịu áp lực công việc
Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
