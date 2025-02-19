Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty (lương thưởng tháng 13,...)., Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Phân bổ mục tiêu kinh doanh và theo dõi tiến độ thực hiện của Cửa hàng.

Quản lý các Cửa hàng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Xây dựng, cải tiến tối ưu quy trình làm việc tại các Cửa hàng.

Giám sát việc thực thi quy định, quy trình làm việc -> Đề xuất các cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động và tăng chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan tới chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại CH.

Phối hợp với các Phòng ban khác để giải quyết công việc hiệu quả.

Tìm kiếm, đề xuất mở rộng hệ thống Cửa hàng tại các khu vực có tiềm năng mở Cửa hàng.

Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ,...định kỳ cho hệ thống Cửa hàng. Đảm bảo hệ thống vận hành với chất lượng đồng nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh Tế, Marketing,....

2. Trình độ ngoại ngữ: không yêu cầu

3. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...), biết sử dụng phần mềm ERP là 1 lợi thế.

4. Kiến thức chuyên môn:

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi siêu thị.

Hiểu biết về thị trường và ngành bán lẻ (Ưu tiên bán lẻ tạp hóa).

Hiểu biết về thị hiếu Khách hàng, Marketing và truyền thông.

5. Kỹ năng cần thiết:

Giao tiếp và lắng nghe

Trình bày thuyết trình

Đánh giá nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

6. Yêu cầu khác:

Khả năng làm thêm giờ, đi công tác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, trung thực

Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân tạo sự khác biệt để bứt phá.

Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 18 - 23 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh

