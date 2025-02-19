Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh
- Vĩnh Phúc: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty (lương thưởng tháng 13,...)., Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.
Phân bổ mục tiêu kinh doanh và theo dõi tiến độ thực hiện của Cửa hàng.
Quản lý các Cửa hàng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
Xây dựng, cải tiến tối ưu quy trình làm việc tại các Cửa hàng.
Giám sát việc thực thi quy định, quy trình làm việc -> Đề xuất các cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động và tăng chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.
Giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan tới chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại CH.
Phối hợp với các Phòng ban khác để giải quyết công việc hiệu quả.
Tìm kiếm, đề xuất mở rộng hệ thống Cửa hàng tại các khu vực có tiềm năng mở Cửa hàng.
Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ,...định kỳ cho hệ thống Cửa hàng. Đảm bảo hệ thống vận hành với chất lượng đồng nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Trình độ ngoại ngữ: không yêu cầu
3. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...), biết sử dụng phần mềm ERP là 1 lợi thế.
4. Kiến thức chuyên môn:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi siêu thị.
Hiểu biết về thị trường và ngành bán lẻ (Ưu tiên bán lẻ tạp hóa).
Hiểu biết về thị hiếu Khách hàng, Marketing và truyền thông.
5. Kỹ năng cần thiết:
Giao tiếp và lắng nghe
Trình bày thuyết trình
Đánh giá nhân viên
Xây dựng môi trường làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề
6. Yêu cầu khác:
Khả năng làm thêm giờ, đi công tác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, trung thực
Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân tạo sự khác biệt để bứt phá.
Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 18 - 23 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Nhật Quỳnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
