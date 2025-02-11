Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nhà Số 1, ngõ 43C, Phan Chu Trinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tham gia làm việc và trao đổi với các bộ môn khác
- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật:
- Có kinh nghiệm thực hiện các công trình dân dụng; trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện...vv

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 3 năm trở lên;
- Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc
- Có kinh nghiệm làm việc dự án
- Thành thạo phần mềm chuyên môn: AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Photoshop, Lumion, Vray...

Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-20 triệu (tuỳ theo năng lực)
- Được hưởng lương tháng 13
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Được nghỉ vào các ngày lễ, có chế độ ngày lễ và dịp sinh nhật.
- Môi trường làm việc năng động & thân thiện và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: nhà số 1, ngõ 43C, phan chu trinh, đội cung, tp Vinh, nghệ an

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

