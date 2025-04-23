Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc:
- KHU CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Vận hành hệ thống kiểm soát xe tự động, barrier, camera, cảm biến…
Giám sát và xử lý sự cố hệ thống phần cứng & phần mềm
Cập nhật dữ liệu, báo cáo tình trạng thiết bịHỗ trợ khách hàng, cư dân sử dụng ứng dụng & hệ thống nhà xe
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kỹ thuật, CNTT, điện – điện tử, cơ điện tử
Ưu tiên biết AutoCAD, hiểu bản vẽ kỹ thuật
Ưu tiên biết AutoCAD
Thành thạo máy tính, biết sử dụng phần mềm điều khiển, kết nối thiết bị
Thành thạo máy tính
Nhanh nhẹn, chịu khó, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi hệ thống có sự cố
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Môi trường chuyên nghiệp, hiện đại
Có cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng kỹ thuật & công nghệ mới
Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
