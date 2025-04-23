Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - KHU CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống kiểm soát xe tự động, barrier, camera, cảm biến…

Giám sát và xử lý sự cố hệ thống phần cứng & phần mềm

Cập nhật dữ liệu, báo cáo tình trạng thiết bịHỗ trợ khách hàng, cư dân sử dụng ứng dụng & hệ thống nhà xe

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kỹ thuật, CNTT, điện – điện tử, cơ điện tử

Ưu tiên biết AutoCAD, hiểu bản vẽ kỹ thuật

Ưu tiên biết AutoCAD

Thành thạo máy tính, biết sử dụng phần mềm điều khiển, kết nối thiết bị

Thành thạo máy tính

Nhanh nhẹn, chịu khó, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi hệ thống có sự cố

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, hiện đại

Có cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng kỹ thuật & công nghệ mới

Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin