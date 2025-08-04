Tuyển Cloud Engineer TORRECID VIETNAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 17 Triệu

WHAT YOU WILL DO:

CÔNG VIỆC CỦA BẠN

• Working in Ceramic factor

Làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật Ceramic

• Studying technical characteristic of product and applying well in production

Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và cách áp dụng vào quy trình sản xuất

• Introducing new innovation to the market.

Giới thiệu những cải tiến mới của sản phẩm đến thị trường

• Studying and understanding market trends and customers' needs well.

Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng tốt

• Applying specialized knowledge to convince customers effectively

Áp dụng hiệu quả những kỹ năng chuyên môn của mình để thuyết phục khách hàng

• Seeking appropriate potential customers

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

• Responding quickly to the needs of customers with high-level services

Giải đáp nhanh chóng và chính xác những thắc mắc hoặc nhu cầu của khách hàng

• Supporting customers during their production

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sản xuất