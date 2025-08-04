Tuyển Cloud Engineer TORRECID VIETNAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại TORRECID VIETNAM
- Vĩnh Phúc: Factory CN03
- 8, Lot CN03, Binh Xuyen II IZ, Ba Hien Town, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
WHAT YOU WILL DO:
CÔNG VIỆC CỦA BẠN
• Working in Ceramic factor
Làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật Ceramic
• Studying technical characteristic of product and applying well in production
Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và cách áp dụng vào quy trình sản xuất
• Introducing new innovation to the market.
Giới thiệu những cải tiến mới của sản phẩm đến thị trường
• Studying and understanding market trends and customers' needs well.
Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng tốt
• Applying specialized knowledge to convince customers effectively
Áp dụng hiệu quả những kỹ năng chuyên môn của mình để thuyết phục khách hàng
• Seeking appropriate potential customers
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• Responding quickly to the needs of customers with high-level services
Giải đáp nhanh chóng và chính xác những thắc mắc hoặc nhu cầu của khách hàng
• Supporting customers during their production
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sản xuất
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại TORRECID VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
