Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TCT TTH Group, Đường 72m, Trung Tiến, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Phụ trách phát triển kênh, seeding trên các kênh truyền thông online ( tiktok, youtube, instagram, zalo video)

Quản lý, đánh giá tối ưu các kênh trực tuyến hiện có của TTH Group và các CBNV, đảm bảo đồng bộ, đúng theo quy chuẩn

Chủ trì xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến lược, chương trình hành động để tăng trưởng người dùng, tương tác trên các kênh trực tuyến (Youtobe, Toktok…)

Tham mưu ý tưởng, định hướng cách làm, phương hướng phát triển, nội dung sản xuất cho các kênh Online trực thuộc TCT

Tổng hợp dữ liệu, làm báo cáo về hiệu quả, năng suất, ưu nhược điểm của các kênh phụ trách, các xu hướng thị trường/ đối thủ đang áp dụng có hiệu quả.

Quản lý, phát triển và vận hành các tài khoản, đội ngũ Seeding cho TCT và các CBNV.

Triển khai các chiến lược, chiến dịch Seeding theo kế hoạch, chương trình được CVT/TP/BTGĐ chỉ đạo, phê duyệt.

Tốt nghiệm CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước

