Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STRAMARK VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: tòa Golden city (25 Nguyễn Thị Minh Khai), TP Vinh, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch để đạt được các mục tiêu doanh số - tỷ trọng của TMĐT trong doanh thu của Công ty.

- Đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp thị và các hoạt động khác để tăng thị phần bán hàng trực tuyến.

- Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm chung trước công ty về mọi hoạt động của mảng Thương Mại Điện Tử của Công ty.

- Phối hợp và Làm việc với Team Marketing về chiến lược xây dựng thương hiệu.

- Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng chính sách, quy trình, thủ tục bán hàng trực tuyến, kho bãi, kế hoạch giao hàng.

- Xây dựng và phát triển nhóm bằng cách tuyển dụng, đào tạo, phát triển, quản lý và thu hút các thành viên trong nhóm.

- Xây dựng các quy trình làm việc, KPI công việc của phòng.

- Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh lên Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ra thị trường Quốc tế.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh,Thương mại điện tử và các chuyên ngành liên quan khác.

- Có hiểu biết về Marketing, truyền thông, mạng xã hội...

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.

- Khả năng chịu áp lực công việc cao, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt

- Y/c có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH STRAMARK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng theo doanh thu

- Thưởng các dịp lễ, Tết.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Công ty và pháp luật.

-Môi trường làm việc trẻ, chủ động, năng nổ với các khách hàng quốc tế và khách hàng địa phương muốn phát triển xuyên biên giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRAMARK VIỆT NAM

