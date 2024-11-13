Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 64 - 15 Triệu

Mức lương 64 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 64 - 15 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn theo đúng số lượng được phân bổ

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định/sự hướng dẫn trong công việc do công ty đặt ra

theo dõi lịch thanh toán của khách hàng

Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 64 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên có đam mê về lĩnh vực Tài chính, công nghệ

CIC tốt

Sức khoẻ tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Giao tiếp, thuyết phục tốt, có kinh nghiệm thu nợ.

Cẩn Thận, Tuân Thủ và Nguyên Tắc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + bonus - thu nhập không giới hạn, thử việc nhận 100%

Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2 - Thứ 6

Đầy đủ chế độ BH + lương tháng 13, 12 ngày phép năm

Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

