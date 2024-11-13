Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 64 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Mức lương
64 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 64 - 15 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn theo đúng số lượng được phân bổ
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định/sự hướng dẫn trong công việc do công ty đặt ra
theo dõi lịch thanh toán của khách hàng
Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm
Với Mức Lương 64 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên có đam mê về lĩnh vực Tài chính, công nghệ
CIC tốt
Sức khoẻ tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Giao tiếp, thuyết phục tốt, có kinh nghiệm thu nợ.
Cẩn Thận, Tuân Thủ và Nguyên Tắc trong công việc.
CIC tốt
Sức khoẻ tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Giao tiếp, thuyết phục tốt, có kinh nghiệm thu nợ.
Cẩn Thận, Tuân Thủ và Nguyên Tắc trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + bonus - thu nhập không giới hạn, thử việc nhận 100%
Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2 - Thứ 6
Đầy đủ chế độ BH + lương tháng 13, 12 ngày phép năm
Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản
Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2 - Thứ 6
Đầy đủ chế độ BH + lương tháng 13, 12 ngày phép năm
Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI