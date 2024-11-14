Tuyển Thu hồi nợ Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, quy trình và giám sát nhân viên hiện trường thực hiện công việc hằng ngày.

Phân bổ giao hồ sơ cho nhân viên thu hồi trực tiếp.

Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên hiệu quả

Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kịp thời, nhanh chóng để nhân viên hoàn thành công việc và đạt hiệu quả cao.

Phân tích, đánh giá tình trạng nợ và đề xuất các giải pháp để tăng kết quả thu hồi nợ

Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng/ năm hoặc theo yêu cầu.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp trên đưa ra.

Kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của nhân viên thu hồi trực tiếp mỗi ngày.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Luật.

Kinh nghiệm: Từng làm việc ở vị trí thu hồi nợ hiện trường hoặc ở vị trí Trưởng nhóm/ Giám sát trong lĩnh vực Thu hồi nợ.

Sử dụng thành thạo World, Excel & PowerPoint

Có khả xử lý tình huống tốt, có khả năng giao tiếp và quản lý.

Có thể tăng ca và đi công tác ở các tỉnh

Chăm chỉ, chính xác, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Hai tháng hưởng nguyên lương

Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần (T2 - T6)

Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm và cộng theo thâm niên

Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin