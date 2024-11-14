Tuyển Thu hồi nợ Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS
- Hồ Chí Minh: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, quy trình và giám sát nhân viên hiện trường thực hiện công việc hằng ngày.
Phân bổ giao hồ sơ cho nhân viên thu hồi trực tiếp.
Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên hiệu quả
Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kịp thời, nhanh chóng để nhân viên hoàn thành công việc và đạt hiệu quả cao.
Phân tích, đánh giá tình trạng nợ và đề xuất các giải pháp để tăng kết quả thu hồi nợ
Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng/ năm hoặc theo yêu cầu.
Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp trên đưa ra.
Kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của nhân viên thu hồi trực tiếp mỗi ngày.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từng làm việc ở vị trí thu hồi nợ hiện trường hoặc ở vị trí Trưởng nhóm/ Giám sát trong lĩnh vực Thu hồi nợ.
Sử dụng thành thạo World, Excel & PowerPoint
Có khả xử lý tình huống tốt, có khả năng giao tiếp và quản lý.
Có thể tăng ca và đi công tác ở các tỉnh
Chăm chỉ, chính xác, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần (T2 - T6)
Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm và cộng theo thâm niên
Phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
